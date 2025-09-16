Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 1. fragman: "Sizin aşkınızı da, konağınızı da başınıza yıkacağım!" ‪

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir’in 30. bölümünden 1. fragman yayınlandı. Yeni bölümde Mine hastanelik oluyor. Alya hastanede elinden geleni yapacağını söylüyor. Fragmana Mine'nin "Sizin aşkınızı da, konağınızı da başınıza yıkacağım!" ‪sözleri damga vuruyor.

Özge Çolak

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir her hafta Pazartesi günü seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizi verdiği sezon arasının ardından dün akşam 29. bölümü ile ekrandaydı. 

Dizinin hemen bitiminden hayranları sevindiren yeni bölümünden 1. fragman da geldi.  

Mine Ecmel'e bir şey söylemek isterken hastanelik oluyor ve Ecmel bir şeyler bildiğinden şüpheleniyor. 

Yeni bölümde Mine hastanelik olurken Alya hastanede elinden geleni yapacağını söylüyor. 