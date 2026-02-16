Anasayfa Magazin Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: “Alya Albora ile Boran Albora’nın boşanmalarına…”
Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: “Alya Albora ile Boran Albora’nın boşanmalarına…”
Mardin'in büyüleyici atmosferinde geçen Uzak Şehir dizisinin bu akşam yayınlanacak 50. bölümünde, izleyicileri büyük bir yıkım ve hukuk savaşı bekliyor. Yayınlanan fragmanlar ve bölüm detaylarına göre merak ettiğiniz velayet davasında dengeler tamamen altüst oluyor.
1 / 7
Mardin’in taş sokaklarında yankılanan güç savaşları ve sarsıcı aile dramıyla Uzak Şehir, bu akşam (16 Şubat 2026 Pazartesi) saat 20.00’de Kanal D ekranlarında dalya yapıyor.
2 / 7
Dizinin merakla beklenen 50. bölümü, hem Alya ve Boran arasındaki hukuki savaşı hem de küçük Cihan’ın yaşam mücadelesini merkeze alıyor.
3 / 7
3. fragmanla birlikte kesinleşen en büyük gelişme, Alya ile Boran’ın boşanma davasının sonuçlanması oluyor. Alya evliliğini resmen noktalayarak özgürlüğüne bir adım atsa da, Boran’ın hamlesi bu sevinci kursağında bırakıyor.
4 / 7
Boran’ın küçük Cihan Deniz’i Ecmel’e götürme kararı, Alya için kabus dolu bir sürecin başlangıcı oluyor. Hakim velayeti kime verirse versin, Boran’ın kendi kurallarını işleteceği bir savaşın kıvılcımı çakılıyor.