Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Aşk insanı aptal ediyor değil?”
Kanal D’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir’in heyecan dolu 43. bölümünden beklenen 2. fragman izleyiciyle buluştu. Aşkın giderek derinleştiği ve aksiyonun tırmandığı fragmana Alya'nın "Birlikte yaşadığımız anlar, içimde öyle güzel bir yerde ki..." sözleri damga vurdu.
Kanal D’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir’in 43. bölümüne dair heyecan, yayınlanan 2. fragman ile zirveye ulaştı. Mardin’in büyüleyici atmosferinde geçen hikaye, yeni bölümde hem aşkın hem de aile içi krizlerin odak noktası olmaya hazırlanıyor.
Alya ve Cihan, uzun süre boyunca ertelemek zorunda kaldıkları ve artık geç kaldıklarını düşündükleri aşklarını nihayet hiçbir engel tanımadan, tüm duygularıyla yaşamaya başlarlar. Aralarındaki bağın derinliğini ifade eden Cihan, insanların "onsuz yaşayamam" dediği o vazgeçilmez duygunun kendisi için tam olarak Alya olduğunu dile getirirken; Alya da Cihan’ın varlığının ruhunda öylesine özel ve güzel bir yere sahip olduğunu, bu hissin kendisine dünyadaki her şeyi unutturduğunu söyleyerek karşılık verir.
Diğer tarafta ise gerilim tırmanırken Fidan ve Demir, Zerrin’in Almanya’ya gittiği bilgisinin bir yanıltma olduğunu ve aslında gitmediğini fark ederek iz sürmeye başlarlar.
Büyük bir kararlılıkla yürüttükleri bu takibin sonunda Zerrin’i Kaya ile birlikte bulan Demir, öfkesine hakim olamayarak aniden silahını Kaya’ya doğrultur.