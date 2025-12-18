Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Aşk insanı aptal ediyor değil?”

Alya ve Cihan, uzun süre boyunca ertelemek zorunda kaldıkları ve artık geç kaldıklarını düşündükleri aşklarını nihayet hiçbir engel tanımadan, tüm duygularıyla yaşamaya başlarlar. Aralarındaki bağın derinliğini ifade eden Cihan, insanların "onsuz yaşayamam" dediği o vazgeçilmez duygunun kendisi için tam olarak Alya olduğunu dile getirirken; Alya da Cihan’ın varlığının ruhunda öylesine özel ve güzel bir yere sahip olduğunu, bu hissin kendisine dünyadaki her şeyi unutturduğunu söyleyerek karşılık verir.