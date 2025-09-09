Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bana kendini kaybettirme..."
Kanal D ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanan Uzak Şehir dizisinin yeni sezonu 15 Eylül Pazartesi akşamı izleyici ile buluşacak. Diziden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Alya ve Cihan arasında samimi sohbet ve yakınlaşma damga vurdu.
Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı popüler dizi "Uzak Şehir", sezon finalinde bıraktığı heyecanla yeni sezon bölümlerini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.
Dizinin yeni sezonu, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Çekimleri Mardin’de süren yapımın diziden 2. fragman da yayınlandı.
Uzak Şehir 29. Bölüm 2. Tanıtım