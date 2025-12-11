Anasayfa Magazin Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Ben Alya'yla bir ömür yürümek istersem, isterse dünya karşıma dikilsin... Tanımam!"
Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Ben Alya'yla bir ömür yürümek istersem, isterse dünya karşıma dikilsin... Tanımam!"
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in 42. bölümünden yayımlanan 2. fragman, izleyicileri yeni bölümde yaşanacak duygusal ve gergin anlara hazırlıyor. Cihan için, Alya ile bir ömür boyu birlikte olma arzusunun, Boran'ın veya başka bir durumun yarattığı engellerle değişmeyeceği oldukça açıktır. Cihan, Alya ile olan ilişkisini her şeye rağmen sürdürmekte kararlıdır. Cihan "Ben Alya'yla bir ömür yürümek istersem, isterse dünya karşıma dikilsin... Tanımam!" sözleri ile fragmana damga vuruyor...
Kanal D'nin Pazartesi akşamları izleyiciyi ekran başına toplayan ve reytinglerde iddialı olan dizisi Uzak Şehir, Mardin'in etkileyici ve dramatik atmosferini kullanarak hikayesini sürdürmeye devam ediyor.
Dizinin merakla beklenen yeni bölümü olan 42. bölümün 2. fragmanı yayımlandı ve izleyicilere yeni bölümde yaşanacak olayların sinyallerini verdi.
Yaşanan tüm olaylara rağmen Kaya, Zerrin'den asla vazgeçemeyeceğini bir kez daha anlar. Bu durum, ikilinin arasındaki karmaşık ilişkiye yeni bir yön verecektir.
Cihan, eşi Alya'dan içtenlikle elini tutarak özür diler.