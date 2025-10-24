Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: “Ben ankayım, ben yanarım... Cihan ben bizden vazgeçmem"

Ecmel’le Demir, Cihan’ın nasıl bir sınavdan geçtiğinden habersiz, ona karşı kanlı bir oyun kurmanın peşindedirler. Gözünü kan bürümüş bu iki düşman hareket alırken, Şahin’i de kurdukları tuzağın içine çekmekten asla tereddüt etmezler.