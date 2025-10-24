Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: “Ben ankayım, ben yanarım... Cihan ben bizden vazgeçmem"
Uzak Şehir, pazartesi akşamları yeni bölümleri ile Kanal D’de ekrana gelmeye devam ediyor. Dizinin 35. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Alya ne kadar istemese de Cihan kardeşi için ameliyata giriyor ve Boran uyanıyor. Fragmana Alya'nın "Sen bana ankasın dedin. Ben ankayım yanarım. Cihan ben bizden vazgeçmem" sözleri ve Cihan'la öpüşmesi damga vuruyor.
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın oyunculuk performansıyla dikkat çektiği ve etkileyici senaryosuyla adından söz ettiren Uzak Şehir dizisinin yeni bölümüne dair heyecan dorukta. Dizinin takipçileri tarafından merakla beklenen 35. bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı.
Bu yeni fragman, izleyicilere bölümdeki önemli olaylar ve karakterler arasındaki gelişmeler hakkında yeni ipuçları sunarak, dizinin gidişatına dair beklentileri yükseltti.
Cihan, ameliyata girme mecburiyetlerini Alya’ya anlatamadığı her an biraz daha kendini köşeye sıkışmış hissetmesine neden olur. Aralarındaki tartışma iyice büyüyünce Alya oğluyla beraber konaktan ayrılmak zorunda kalır.
Ecmel’le Demir, Cihan’ın nasıl bir sınavdan geçtiğinden habersiz, ona karşı kanlı bir oyun kurmanın peşindedirler. Gözünü kan bürümüş bu iki düşman hareket alırken, Şahin’i de kurdukları tuzağın içine çekmekten asla tereddüt etmezler.