Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: “Bizim sevgimiz gerçek…”
Kanal D’nin pazartesi akşamları Mardin’in mistik atmosferinden gerilim dolu sahneler sunan dizisi Uzak Şehir, 49. bölümüyle izleyicileri büyük bir yol ayrımına sürüklüyor. Boran’ın kontrolden çıkan öfkesi ve Alya ile Cihan’ın imkansızlıklar arasındaki mücadelesi, bu hafta dizinin tansiyonunu zirveye taşıyacak.
Uzak Şehir'in 49. bölümünden gelen ikinci fragman, dizinin takipçilerini kelimenin tam anlamıyla şoke etti.
Mardin’in tozlu yollarında intikam ve aşkın savaşı sürerken, 9 Şubat Pazartesi saat 20.00’de yayınlanacak yeni bölümde Boran’ın gözü dönmüş öfkesi her şeyi yakıp yıkmaya hazırlanıyor.
Boran için artık dönüşü olmayan bir yol başlıyor. Alya ve Cihan’ın mutluluğunu izlemeye tahammül edemeyen Boran, kendi hayatından vazgeçmiş bir halde son kozunu oynuyor.
Fragmanda Alya’yı kendisiyle birlikte ölüme sürüklemek isteyen Boran’ın namlusunun ucunda sadece Alya değil, tüm Albora ailesinin geleceği var.