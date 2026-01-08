Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: “Cihan duyarsa felaketimiz olacak!”

Kanal D'nin her Pazartesi akşamı izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Uzak Şehir, 45. bölümüyle yine çok konuşulacak gelişmelere sahne olmaya hazırlanıyor. Fragman Alya'nın vurulması ve Sadakat'ın “Cihan duyarsa felaketimiz olacak!” sözleri damga vuruyor.

Özge Çolak

Uzak Şehir dizisinin 45. bölümünden gelen 2. fragman, Albora topraklarında geri dönülemez bir felaketin kapıda olduğunu gösteriyor. 

12 Ocak Pazartesi saat 20.00'de yayınlanacak yeni bölümde, Sadakat’in güç savaşları ve korumacı tavrı bu kez en büyük krize yol açıyor.

Fragmanda en çok dikkat çeken sahne Alya'nın vurulması oldu. Sadakat Hanım'ın “Cihan duyarsa felaketimiz olacak!” feryadı, olayın arkasında bizzat kendisinin veya kendi planlarının olduğunu kanıtlar nitelikte.  

Sadakat’in, Cihan ve Alya aşkını bitirmek için Boran'ı öne sürerek yaptığı bu hamle, büyük bir vicdan azabı ve korkuya dönüşmüş durumda.