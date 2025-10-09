Anasayfa Magazin Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Hangi hasta Alya Hanım'ı hapse gönderecek?"
Uzak Şehir, pazartesi akşamları yeni bölümleri ile Kanal D’de ekrana gelmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Alya'yı hapse göndermek için planlar yapan Sadakat başarılı olabilecek mi? İşte Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanında yaşananlar...
Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı, heyecanla beklenen ‘Uzak Şehir’ dizisinin 33. bölümünden 2. fragman yayınlandı.
Hastanede Alya'nın odasına gizlice giren Kaya, bebeğin kaç aylık olduğunu öğreniyor.
Kaya'nın Zerrin'i kaçırması üzerine Ecmel konağı basıyor.
Sadakat Cihan'a "Ben seni artık tanımıyorum. sen benim oğlum musun, yoksa bu aileyi sırtından bıçaklayan birisi mi?" diye sitem ediyor.