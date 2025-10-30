Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Kirpiğin ok, gözün hançer..."

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan "Uzak Şehir" dizisinin 20. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yayınlanan bu yeni tanıtım, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Cihan'ın "Çek Tetiği" yorumu, yeni bölümde yaşanacak dramatik gelişmelerin sinyalini verdi.

Özge Çolak

 Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrolleriyle dikkat çeken   "Uzak Şehir" dizisinin 20. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Güçlü sesi ve duygusal şarkılarıyla tanınan usta sanatçı Sezen Aksu, sıkı bir izleyicisi olduğu Kanal D dizisi "Uzak Şehir"e olan hayranlığını sürdürüyor.

Aksu, yapıma bir jest daha yaparak yeni bir şarkısını hediye etti. Dizinin bu haftaki bölümünde seyirciyi bekleyen büyük sürpriz, Sezen Aksu'nun hediye ettiği "Çek Tetiği" isimli şarkının kullanılması oldu. 

Bu güçlü şarkıyı, dizinin sevilen oyuncusu Ozan Akbaba seslendirdi. Dizinin bu haftaki bölümünde seyirciyle buluşan büyük sürpriz, Aksu'nun armağan ettiği "Çek Tetiği" isimli şarkının kullanılması oldu.

 Bu eseri, dizinin oyuncularından Ozan Akbaba seslendirdi ve yorumuyla büyük beğeni topladı.  