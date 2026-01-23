Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Kısasa kısas!"
Kanal D’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, 26 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 47. bölümüyle gerilimi zirveye taşımaya hazırlanıyor. Yeni bölümden paylaşılan ikinci fragman, hikayenin merkezindeki anne ve kadın çatışmasını daha da derinleştirerek izleyicilere duygu yüklü ve sürükleyici bir atmosferin sinyallerini verdi.
Kanal D’nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Uzak Şehir, 26 Ocak’ta yayınlanacak 47. bölümüyle izleyiciyi yine sarsıcı bir aile dramının içine çekiyor.
Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı diziden gelen ikinci fragman, Albora ailesindeki gerilimin artık geri dönülemez bir noktaya ulaştığını gösteriyor.
Albora ailesinin otoriter ismi Sadakat, Alya ile karşı karşıya geldiğinde içindeki en büyük kabusu itiraf ediyor. Kardeş kanı dökülmesinden, yani oğullarından birinin diğerinin canına kastetmesinden duyduğu derin endişe, Sadakat’i alışık olunmayan bir çaresizliğe sürüklüyor. Bu karanlık ihtimali ortadan kaldırmak için tek bir yol görüyor: Alya’nın gitmesi.
Uzak Şehir 47. Bölümde neler olacak?
Boran, kendi yaralanmasını bir silah olarak kullanarak Alya’yı köşeye sıkıştırıyor. Bu "iftira" hamlesini velayet davasında kullanmakla tehdit etmesi, Alya’yı anne olma içgüdüsü ile özgürlüğü arasında korkunç bir seçime zorluyor. Alya, oğlunu kaybetme korkusuyla aklını ve kalbini bir arada tutmakta zorlanırken, boşanma kararını yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyor.