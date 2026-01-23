Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Kısasa kısas!"

Uzak Şehir 47. Bölümde neler olacak?

Boran, kendi yaralanmasını bir silah olarak kullanarak Alya’yı köşeye sıkıştırıyor. Bu "iftira" hamlesini velayet davasında kullanmakla tehdit etmesi, Alya’yı anne olma içgüdüsü ile özgürlüğü arasında korkunç bir seçime zorluyor. Alya, oğlunu kaybetme korkusuyla aklını ve kalbini bir arada tutmakta zorlanırken, boşanma kararını yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyor.