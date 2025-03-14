Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Onlar birbirlerini seviyorlar"
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir dizisinin 18.bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Uğur’un Mine’ye söylediği "Onlar birbirlerini seviyorlar. Mahkeme salonunda gördüm. Ben karımı çok seviyorum diyordu. Alya’nın da gözlerinin içi parlıyordu" sözleri damga vuruyor.
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Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir her hafta Pazartesi günü seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 18.bölümünden 2. fragman yayınlandı.
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Mine ve Uğur birlikte yemeğe çıkıyorlar. Uğur’un Mine’ye söylediği "Onlar birbirlerini seviyorlar. Mahkeme salonunda gördüm. Ben karımı çok seviyorum diyordu. Alya’nın da gözlerinin içi parlıyordu" sözleri damga vuruyor.
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Mine sinirleniyor "Ne kadar seviyorlardı birbirlerini? Büyük aşka tanık mısınız?" diyerek bağırarak masadakileri kırıp döküyor.
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Zerrin evlenecekken Kaya salonu basıyor "Şahin’in Zerrinle ne alakası var" diye sinirleniyor.