Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Onlar birbirlerini seviyorlar"

Mine ve Uğur birlikte yemeğe çıkıyorlar. Uğur’un Mine’ye söylediği "Onlar birbirlerini seviyorlar. Mahkeme salonunda gördüm. Ben karımı çok seviyorum diyordu. Alya’nın da gözlerinin içi parlıyordu" sözleri damga vuruyor.