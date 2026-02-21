Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Senin işin benimle, bırak Alya gitsin!"
Uzak Şehir dizisinin heyecanla beklenen 51. Bölüm 2. Tanıtımı, Albora konağında suların hiç durulmayacağını bir kez daha kanıtladı. 16 Şubat'ta yayınlanan 50. bölümün ardından gelen bu fragman, sosyal medyada şimdiden büyük yankı uyandırdı.
Uzak Şehir dizisinin 51. bölümü, 23 Şubat Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyicileri tam anlamıyla bir "fedakarlık sınavı" ile baş başa bırakacak.
Yayınlanan 2. tanıtım, Ecmel'in intikam hırsının ne kadar ileri gidebileceğini ve Alya'nın üzerindeki baskının dayanılmaz boyutlara ulaştığını gösteriyor.
Cihan'ın, Cihan Deniz'i korumak adına Ecmel'in evini ateşe vermesiyle başlayan kaos, artık geri dönülemez bir noktada. Bu eylem, sadece iki ev arasında değil, iki dünya görüşü arasında bir savaşa dönüştü.
Yaşanan tüm acılara rağmen Alya ve Cihan yan yana durmaya devam ediyor. Boşanmanın hemen ardından gelen sürpriz bir evlilik teklifi ise bu kaosun ortasında filizlenen umudu temsil ediyor.
Ecmel ve Boran köşeye sıkışmışken, dışarıdan gelen gizli bir destek dengeleri bozacak ve Ecmel'in eline Alya'yı yıkacak o "kozları" verecek.
Ecmel'in sunduğu seçim, bir annenin ve bir kadının kalbini parçalayacak nitelikte:
"Ya evladını verirsin ya da Cihan ölür!"