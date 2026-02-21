Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Senin işin benimle, bırak Alya gitsin!"

Cihan'ın, Cihan Deniz'i korumak adına Ecmel'in evini ateşe vermesiyle başlayan kaos, artık geri dönülemez bir noktada. Bu eylem, sadece iki ev arasında değil, iki dünya görüşü arasında bir savaşa dönüştü.

Yaşanan tüm acılara rağmen Alya ve Cihan yan yana durmaya devam ediyor. Boşanmanın hemen ardından gelen sürpriz bir evlilik teklifi ise bu kaosun ortasında filizlenen umudu temsil ediyor.

