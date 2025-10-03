Anasayfa Magazin Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Zerrin'in karnındaki bebek Kaya'nın çocuğu!"
Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Zerrin'in karnındaki bebek Kaya'nın çocuğu!"
Kanal D ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanan Uzak Şehir dizisinin 32. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Alya ve Cihan arasındaki mevcut gerginlik, yeni bölümde daha da artarak izleyicilere tansiyonu yüksek anlar yaşatacak. Ortaya çıkan bir diğer büyük sır ise, Zerrin'in bebeğinin babasının Kaya olduğunun öğrenilmesi.
1 / 6
Her hafta tüm kategorilerde reytinglerde birinci olan Uzak Şehir’in 32. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Dizi yeni bölümü ile 6 Ekim tarihinde Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
2 / 6
Yeni bölüm fragmanında Alya ve Cihan arasındaki gerilim daha da yükselirken, Boran’ın hayatta olmasıyla ortaya çıkan sırlar hikâyeyi çok daha karmaşık bir hale getiriyor. Alya Cihan'a "Boran yaşasa da yaşamasa da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyor.
3 / 6
Sadakat, Boran'ın yaşadığını öğrenmesi ile birlikte daha sinirli biri haline geliyor evdeki herkese kök söktürmeye başlıyor.
4 / 6
Sadakat, Alya ve Cihan'a derhal boşanmalarını söylüyor.