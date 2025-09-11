Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 3. fragman: "Ben Alya'yı seviyorum, duydun anne!"
Kanal D'nin izleyiciyi ekran başına kilitleyen rekortmen dizisi Uzak Şehir'in yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Dizinin merakla beklenen üçüncü tanıtımı yayımlandı. Yayımlanan tanıtıma Cihan'ın, Mine ve annesinin önünde "Ben Alya'yı seviyorum!, duydun anne" sözleri damga vurdu.
AyNa Yapım yapımcılığında ikinci sezon çekimleri Mardin'de devam eden Uzak Şehir dizisinin yeni yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, yeni bölümleriyle 15 Eylül Pazar günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın etkileyici uyumuyla romantizmin izini süren “Uzak Şehir”, yeni sezon heyecanını 3.tanıtımıyla yükseltti.
Yeni fragmanda Cihan, uzun süredir içindeki fırtınayı dindirerek, Alya'ya duyduğu aşkı hem Sadakat'e hem de Mine'ye açıkça ifade etti. Yayımlanan tanıtıma Cihan'ın, Mine ve annesinin önünde "Ben Alya'yı seviyorum!, duydun anne" sözleri damga vurdu. Bu beklenmedik itiraf, dizideki tüm ilişkileri yeni bir boyuta taşıdı.
Ancak bu açıklama, kolay kolay pes etmeye niyeti olmayan Mine'yi durduramadı. Cihan'dan vazgeçmeyeceğini belli eden Mine, hedeflerine ulaşmak için Ecmel tehdidini kullanmaya devam ediyor.