Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 3. fragman: “Ben senin elinden zehir olsa yerim…”

Bu bölümde neler olacak?

Boran’ın içini kemiren şüpheler ve kontrol etme arzusu, onu geri dönülmez bir şekilde Alya ve Cihan’ın hayatına doğru sürükler. Duyduğu her yeni bilgi Boran’ın dengesini biraz daha sarsarken, yüzleşmek istemediği ihtimali Cihan bu kez saklamaz; gerçeği haykırarak Boran’ın yüzüne vurur.