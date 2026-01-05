Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 3. fragman: “Ben senin elinden zehir olsa yerim…”
Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümünden 3. fragman yayınlandı. Fragmanda Alya ile Cihan soğanlı menemen keyfi yapıyor. Cihan'ın “Ben senin elinden zehir olsa yerim…” fragmana damga vuruyor.
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, bugün (5 Ocak 2026 Pazartesi) ekranlara gelecek olan 44. bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
Yılbaşı arası nedeniyle geçtiğimiz hafta yayınlanmayan dizi, bu akşam saat 20.00'de kaldığı yerden devam ediyor.
Bu bölümde neler olacak?
Boran’ın içini kemiren şüpheler ve kontrol etme arzusu, onu geri dönülmez bir şekilde Alya ve Cihan’ın hayatına doğru sürükler. Duyduğu her yeni bilgi Boran’ın dengesini biraz daha sarsarken, yüzleşmek istemediği ihtimali Cihan bu kez saklamaz; gerçeği haykırarak Boran’ın yüzüne vurur.