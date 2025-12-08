Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 3. fragman: "Bir bakışta yaktın beni..."

Uzak Şehir 41. bölüm özeti

Boran’ın, Cihan ile Alya’nın aslında hiç boşanmadığını öğrenmesi tüm dengeleri altüst eder. Bu gerçeği kendi lehine çevirmeye kararlı olan Boran, Cihan üzerinde baskıyı artırdıkça kontrol edilemez bir hâle gelir. Onu yeniden hizaya getirmek ise her zamanki gibi Cihan’a düşer.