Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 3. fragman: "Bir bakışta yaktın beni..."
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, her Pazartesi akşamı yeni ve heyecan dolu bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünden üçüncü fragman yayınlandı. Yayınlanan fragmanda oyuncuların, Neşet Ertaş'ın unutulmaz eseri "Bir Bakışta Yaktın Beni" şarkısını saz eşliğinde keyifli bir şekilde seslendirerek eğlendikleri görüldü.
Kanal D ekranlarının reytinglerdeki başarısıyla adından söz ettiren dizisi Uzak Şehir, her Pazartesi akşamı izleyicisini Mardin’in etkileyici ve dramatik atmosferine kilitlemeye devam ediyor.
Başrollerini Ozan Akbaba (Cihan) ve Sinem Ünsal (Alya) gibi güçlü isimlerin paylaştığı dizinin merakla beklenen gelişmeleri için 41. bölümden üçüncü fragman yayınlandı.
Yayınlanan bu yeni fragmanın, oyuncuların Neşet Ertaş’ın “Bir Bakışta Yaktın Beni” şarkısını saz eşliğinde seslendirdiği samimi anları içermesi, yeni bölümde dramın yanı sıra duygusal ve eğlenceli anların da olacağının sinyallerini verdi.
Uzak Şehir 41. bölüm özeti
Boran’ın, Cihan ile Alya’nın aslında hiç boşanmadığını öğrenmesi tüm dengeleri altüst eder. Bu gerçeği kendi lehine çevirmeye kararlı olan Boran, Cihan üzerinde baskıyı artırdıkça kontrol edilemez bir hâle gelir. Onu yeniden hizaya getirmek ise her zamanki gibi Cihan’a düşer.