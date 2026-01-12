Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 3. fragman: “Bu yüzük bizim hikâyemiz, bedelimiz, aşkımız…”
Kanal D’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, bu akşam (12 Ocak 2026 Pazartesi) 45. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Yayınlanan fragmanlar ve paylaşılan özet, yeni bölümde gerilimin doruk noktasına ulaşacağını işaret ediyor. Yeni fragmanda Resmi olarak Boran'ın eşi olan Alya, parmağındaki yüzüğe veda ediyor...
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, bu akşam (12 Ocak 2026 Pazartesi) saat 20:00'de ekrana gelecek olan 45. bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
44. bölümde gerçekleşen boşanma kararının ardından yayınlanan 3. fragman, Alya ve Cihan arasındaki duygusal kopuşu ve inadı gözler önüne seriyor.
Artık resmi olarak Boran'ın eşi statüsüne dönen Alya, Cihan ile olan geçmişine ve aşkına dair en somut bağı olan yüzüğü parmağından çıkararak bir devri kapatmaya çalışıyor. Alya'nın aksine Cihan, bu aşkın sadece bir imza olmadığını savunarak yüzüğünü çıkarmayı reddediyor. Onun bu tutumu, ikili arasındaki "görünmez bağların" kopmadığının en büyük kanıtı.
Öte yandan büyük bir kayıpla sarsılan Zerrin, Demir’le olan bağını tamamen kopararak özgürlüğüne kavuştuğunu düşünürken, Demir’den gelen beklenmedik bir haberle sarsılır. Bu gelişme, Zerrin'in kaçmaya çalıştığı geçmişin onu bırakmayacağını gösteriyor.