Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 3. fragman: “Bu yüzük bizim hikâyemiz, bedelimiz, aşkımız…”

Artık resmi olarak Boran'ın eşi statüsüne dönen Alya, Cihan ile olan geçmişine ve aşkına dair en somut bağı olan yüzüğü parmağından çıkararak bir devri kapatmaya çalışıyor. Alya'nın aksine Cihan, bu aşkın sadece bir imza olmadığını savunarak yüzüğünü çıkarmayı reddediyor. Onun bu tutumu, ikili arasındaki "görünmez bağların" kopmadığının en büyük kanıtı.