Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 3. fragman: "Gelecekleri varsa görecekleri de var!"
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir’in 36. bölümünden 3. fragman yayınlandı. Fragmana göre Ecmel kurduğu tuzaklarla Cihan'ı etkisiz hale getirmeye uğraşırken Sadakat ile Alya da ona karşı omuz omuza mücadele vermek zorunda kalıyor. Silahı eline alan Sadakat "Gelecekleri varsa görecekleri de var!" diyor.
Tüm kategorilerde reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinin heyecanla beklenen 36. bölümünden üçüncü fragman yayımlandı.
Boran’ın gözünü açması Cihan’la Alya’yı yeni bir sınavın eşiğine getirir. Cihan, Alya’ya duyduğu aşkın tam ortasında Boran’ın varlığıyla kendini sönmeyen bir yangının ortasında bulur. Alya ise kalbindeki duyguları saklamadan dile getirirken, Cihan’ı kaçtığı gerçekle yüzleşmeye zorlar.
Sadakat, Cihan ve Alya’yı artık ayıramayacağını anladığında, Boran’a geçmişini hatırlatmak için elindeki en güçlü kozu devreye sokar. Ancak bu uğurda her şeyi göze alabilecek midir, yoksa derinlerde sakladığı merhamet yeniden filizlenip onu durduracak mıdır?
Öte yandan Ecmel ve Demir, Cihan’ı ortadan kaldırmak için gizli planlarını sessizce hayata geçirir. Babasının kurduğu tuzaktan habersiz olan Şahin’in yaptığı ihbar, geri dönüşü olmayan bir savaşı başlatır.