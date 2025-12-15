Anasayfa Magazin Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 3. fragman: "Neden hala ayrı yataklarda yatıyoruz?"
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir’in 42. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Dizi bu akşam izleyiciyle buluşacak. Yayınlanan son fragmanda Cihan ve Alya'nın yakınlaşma sahnesi gündem oldu. Alya'yı kucağında yatağa taşıyan Cihan'a romantik bir soru geldi "Biz neden ayrı yataklarda yatıyoruz?"
Kanal D ekranlarında yayınlanan "Uzak Şehir" dizisinin merakla beklenen 42. bölümünden 3. fragman izleyicilerle buluştu. Heyecanın giderek arttığı dizinin yeni bölümü, bugün saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
Fragmanda, Cihan'ın Alya'yı kucağında yatağa taşıdığı romantik bir sahne dikkat çekti.
Bu yakınlaşmanın ardından Alya'nın Cihan'a yönelttiği romantik ve düşündürücü soru, izleyicinin heyecanını artırdı:
"Biz neden ayrı yataklarda yatıyoruz?"
Bu sahne, ikilinin ilişkisinde yeni bir dönemin başlayacağının sinyallerini verirken, yeni bölümde yaşanacak duygusal gelişmeler merak konusu oldu.
