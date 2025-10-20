Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 3. fragman: "Sen beni sevdin mi?"
Uzak Şehir, pazartesi akşamları yeni bölümleri ile Kanal D’de ekrana gelmeye devam ediyor. Bugün 34. bölümü ile ekrana gelecek olan diziden 3. fragman yayınlandı. Fragmana Cihan ve Alya'nın duygusal konuşması damga vurdu.
Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir 34. bölümüyle bugün izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni bölüm için yayınlanan 3. fragman kısa sürede büyük ilgi gördü.
Fragmanda kendinden geçmiş haldeki Alya'nın, üstünü örtmeye gelen Cihan'a gözyaşları içinde, "Sen beni sevdin mi? Ben çok sevdim seni" diye sorması, izleyenlerin yüreğine dokunan en çarpıcı sahne oldu.
Alya uykuya daldıktan sonra Cihan da "Ben de seni, derinden, çok" dedi.
Tanıtımın finalinde Cihan'ın Alya'yı öpmek için eğilip son anda geri çekilmesi, ikilinin arasına giren Boran'ın yarattığı duygusal mesafenin kolay kolay kapanmayacağını ve aralarındaki engellerin devam edeceğini ortaya koydu.