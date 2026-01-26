Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 3. fragman: “Sen bir Albora değilsin artık!”
Kanal D ekranlarının her hafta büyük bir merakla beklenen ve başrollerinde Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba’yı buluşturan fenomen yapımı Uzak Şehir, bu akşam 47. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hikayenin heyecan dozunu iyice artıran yeni bölüme saatler kala yayınlanan 3. fragman, karakterler arasındaki gerilimin ve duygusal kopuşların doruk noktasına ulaşacağını müjdeledi.
Kanal D'nin Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’in 47. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Dizi bu akşam izleyiciyle buluşacak.
Son fragmanda Boran'ın son yaptıkları Cihan'ın sabrını iyice taşırır. Boran'ı konaktan kovan Cihan, onun Ecmel'in yanına gitmesine razı olacak mı?
Uzak Şehir 47. Bölüm Özeti
Boran’ın kendini yaralayıp suçu Alya’nın üzerine yıkması artık gizli bir hamle olmaktan çıkar ve açık bir tehdide dönüşür. Boran, bu gerçeği velayet davasında kullanacağını söyleyerek Alya’yı boşanmaktan vazgeçmeye zorlar. Alya ise yeniden bir annenin en büyük korkusuyla yüzleşirken; aklıyla kalbi arasındaki denge de yavaş yavaş dağılmaya başlar.
Albora’daki karanlık adımların artık daha acımasız atıldığı, Demir’in hamlesiyle bir kez daha görünür olur. Zerrin’i bebeğiyle buluştururken, onların sonsuza kadar beraber yaşayabilme şartlarını bizzat Demir’in belirlemesi, Zerrin’in kaldırmakta zorlandığı ağır bir sınava dönüşür.