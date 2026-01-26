Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 3. fragman: “Sen bir Albora değilsin artık!”

Uzak Şehir 47. Bölüm Özeti

Boran’ın kendini yaralayıp suçu Alya’nın üzerine yıkması artık gizli bir hamle olmaktan çıkar ve açık bir tehdide dönüşür. Boran, bu gerçeği velayet davasında kullanacağını söyleyerek Alya’yı boşanmaktan vazgeçmeye zorlar. Alya ise yeniden bir annenin en büyük korkusuyla yüzleşirken; aklıyla kalbi arasındaki denge de yavaş yavaş dağılmaya başlar.