Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 3. fragman: "Seni çok seviyorum!"

Uzak Şehir 32. bölümde neler olacak?

Cihan’ın Boran’ın hayatta olduğunu gizlemek için verdiği mücadele her geçen gün daha da ağır bir sınava dönüşür. Bu gerçeği öğrenen Alya, Cihan’a duyduğu güvenin sarsılmasıyla derin bir ikilem yaşar.