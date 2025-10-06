Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 3. fragman: "Seni çok seviyorum!"
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir bugün 32. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünden 3. fragman yayınlandı. Fragmana Alya ve Cihan arasındaki duygusal konuşma damga vurdu. Cihan her şeye rağmen Alya’yı çok sevdiğini söyledi ve Alya gözyaşlarına hakim olamadı.
Uzak Şehir 32. bölümde neler olacak?
Cihan’ın Boran’ın hayatta olduğunu gizlemek için verdiği mücadele her geçen gün daha da ağır bir sınava dönüşür. Bu gerçeği öğrenen Alya, Cihan’a duyduğu güvenin sarsılmasıyla derin bir ikilem yaşar.
Cihan, tüm samimiyetiyle kendini anlatmaya çalışır. İkili, bu büyük sınavı birlikte göğüslemeye karar verdiklerinde ise karşılarına hiç beklemedikleri bir engel çıkar: Sadakat.