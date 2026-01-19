Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 3. fragman: “Seni çok seviyorum…”
Kanal D’nin iddialı yapımı Uzak Şehir, bu akşam (19 Ocak 2026 Pazartesi) heyecan dolu 46. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Yayınlanan fragmanlarda, aralarındaki tüm engellere rağmen Alya ile Cihan'ın birbirlerine olan aşklarını gizleyemedikleri görülüyor. Geceyi ayrı geçirmek istemeyen çiftin romantik sahneleri bölüme damga vuracak.
Kanal D’nin iddialı yapımı Uzak Şehir, bu akşam (19 Ocak 2026 Pazartesi) saat 20.00’de nefes kesici 46. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
Alya ve Cihan arasındaki aşkın derinleştiği, ancak Albora topraklarındaki savaşın karanlık bir boyuta evrildiği bu bölümde dengeler tamamen değişecek.
Uzak Şehir 46. Bölümde Neler Olacak?
Fragmana damga vuran en önemli detay, Alya ile Cihan'ın birbirlerine olan ilan-ı aşkları oldu. Geceyi ayrı geçirmek istemeyen çiftin romantik anları, bölüme damga vuracak olsa da bu mutluluk uzun sürmeyecek.
Alya ve Deniz'in kaçırılmasının hesabını soran Cihan'a karşı öfkesi dinmeyen Boran, güç kazanmak için Ecmel’in kapısını çalar. Ecmel ile kurulan bu kirli ittifak, Sadakat Albora’yı harekete geçirir. Sadakat, Ecmel’i ortadan kaldırmak için plan yapsa da beklemediği olaylarla karşılaşır.