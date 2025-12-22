Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 3. fragman: "Ve evet… Biz karı kocayız!”

Yeni bölüm fragmanının en çarpıcı anı, Alya’nın konaktaki otoritenin tek sahibi olan Sadakat’ın gözlerinin içine bakarak kurduğu o cümle oldu: “Ve evet… Biz karı kocayız!” Alya'nın bu çıkışı, sadece Sadakat’a karşı kazanılmış bir zafer değil, aynı zamanda Cihan ile olan ilişkisini ve Albora konağındaki varlığını meşrulaştırma çabasının en sert göstergesi. Bu itirafın ardından Sadakat’ın nasıl bir karşı hamle yapacağı ise büyük bir merak konusu.