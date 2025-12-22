Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 3. fragman: "Ve evet… Biz karı kocayız!”
Kanal D’nin iddialı yapımı Uzak Şehir, bu akşam (22 Aralık Pazartesi) yayınlanacak 43. bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Diziden 3. fragman yayınlandı. Yayınlanan fragmana Alya'nın Sadakat'a “Ve evet… Biz karı kocayız!” demesi damga vurdu.
Kanal D’nin her Pazartesi akşamı milyonları ekran başına kilitleyen fenomen dizisi Uzak Şehir, bu akşam (22 Aralık 2025) yayınlanacak olan heyecan dolu 43. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
Mardin’in büyüleyici atmosferinde geçen hikayede, Albora ailesi içindeki sırlar gün yüzüne çıkarken, Alya ve Sadakat arasındaki savaş artık geri dönülemez bir noktaya taşınıyor.
Yeni bölüm fragmanının en çarpıcı anı, Alya’nın konaktaki otoritenin tek sahibi olan Sadakat’ın gözlerinin içine bakarak kurduğu o cümle oldu: “Ve evet… Biz karı kocayız!” Alya'nın bu çıkışı, sadece Sadakat’a karşı kazanılmış bir zafer değil, aynı zamanda Cihan ile olan ilişkisini ve Albora konağındaki varlığını meşrulaştırma çabasının en sert göstergesi. Bu itirafın ardından Sadakat’ın nasıl bir karşı hamle yapacağı ise büyük bir merak konusu.
43. bölümün ikinci tanıtımında Boran ve Ecmel'in güç birliği yaptığı görülüyor. Boran’ın konaktaki varlığı ve Ecmel ile kurduğu bu stratejik ortaklık, Cihan’ın liderliğini ve ailenin geleceğini ciddi şekilde tehdit ediyor.