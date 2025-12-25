Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Alya artık benim helalim!"

Kanal D’nin başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı, hikayesiyle izleyiciyi derinden sarsan dizisi Uzak Şehir, yayımlanan 44. bölüm fragmanıyla sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Fragmana ise "Alya, artık benim helalim" sözleri damga vuruyor...

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 6
Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Alya artık benim helalim!" - Resim : 1

Kanal D’nin Pazartesi akşamlarına ambargo koyan dizisi Uzak Şehir, 29 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanacak olan 44. bölümüyle adeta yer yerinden oynatacak. 

2 / 6
Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Alya artık benim helalim!" - Resim : 2

Yeni fragman, Albora ailesinde taşların yerinden oynayacağını ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını kanıtlıyor.

3 / 6
Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Alya artık benim helalim!" - Resim : 3

Fragmanın en çarpıcı anı, Cihan’ın (Ozan Akbaba) tüm baskılara ve engellere rağmen Alya’ya (Sinem Ünsal) olan aşkını haykırdığı an oluyor.  

4 / 6
Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Alya artık benim helalim!" - Resim : 4

Cihan, Boran’ın bitmek bilmeyen tepkilerinden ve Alya ile arasına giren mesafelerden yorularak son sözünü söylüyor: "Alya artık benim helalim!"  