Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Alya artık benim helalim!"
Kanal D’nin başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı, hikayesiyle izleyiciyi derinden sarsan dizisi Uzak Şehir, yayımlanan 44. bölüm fragmanıyla sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Fragmana ise "Alya, artık benim helalim" sözleri damga vuruyor...
Kanal D’nin Pazartesi akşamlarına ambargo koyan dizisi Uzak Şehir, 29 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanacak olan 44. bölümüyle adeta yer yerinden oynatacak.
Yeni fragman, Albora ailesinde taşların yerinden oynayacağını ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını kanıtlıyor.
Fragmanın en çarpıcı anı, Cihan’ın (Ozan Akbaba) tüm baskılara ve engellere rağmen Alya’ya (Sinem Ünsal) olan aşkını haykırdığı an oluyor.
Cihan, Boran’ın bitmek bilmeyen tepkilerinden ve Alya ile arasına giren mesafelerden yorularak son sözünü söylüyor: "Alya artık benim helalim!"