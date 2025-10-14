Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Ben çok sevdim seni.."
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir’in 34. bölümünden 2. ilk fragman yayınlandı. Alya ve Cihan boşanma kararına rağmen birbirlerinden vazgeçmiyor. Yeni fragmana Alya'nın "Ben çok sevdim seni..?" dediği anlar damga vuruyor.
1 / 6
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir her hafta Pazartesi günü seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 34.bölümünden ilk fragman yayınlandı.
2 / 6
Yeni fragmanda Sadakat hapse gidiyor. Ecmel de Sadakat'ı ziyarete gelip "Sen öldürdün kadını" diyor.
3 / 6
Kaya ise kaçırılan Zerrin'in peşinde. Zerrin telefonla konuşurken başına silah dayanıyor.
4 / 6
Alya ve Cihan boşanma kararına rağmen birbirlerinden vazgeçmiyor. Yeni fragmana Alya'nın "Ben çok sevdim seni..?" dediği anlar damga vuruyor.