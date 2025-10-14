Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Ben çok sevdim seni.."

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir’in 34. bölümünden 2. ilk fragman yayınlandı. Alya ve Cihan boşanma kararına rağmen birbirlerinden vazgeçmiyor. Yeni fragmana Alya'nın "Ben çok sevdim seni..?" dediği anlar damga vuruyor.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 6
Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Ben çok sevdim seni.." - Resim : 1

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir her hafta Pazartesi günü seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 34.bölümünden ilk fragman yayınlandı. 

2 / 6
Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Ben çok sevdim seni.." - Resim : 2

Yeni fragmanda Sadakat hapse gidiyor. Ecmel de Sadakat'ı ziyarete gelip "Sen öldürdün kadını" diyor. 

3 / 6
Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Ben çok sevdim seni.." - Resim : 3

Kaya ise kaçırılan Zerrin'in peşinde. Zerrin telefonla konuşurken başına silah dayanıyor.

4 / 6
Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Ben çok sevdim seni.." - Resim : 4

Alya ve Cihan boşanma kararına rağmen birbirlerinden vazgeçmiyor. Yeni fragmana Alya'nın "Ben çok sevdim seni..?" dediği anlar damga vuruyor.