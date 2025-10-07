Anasayfa Magazin Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: ''Ben, sevdiğim adamın yanında olmak istiyorum.''
Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: ''Ben, sevdiğim adamın yanında olmak istiyorum.''
Kanal D'nin izleyiciyi ekran başına kilitleyen rekortmen dizisi Uzak Şehir'in 33. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Alya'nın "Ben Boran'ın karısı değilim, senin karınım. Ben, sevdiğim adamın yanında olmak istiyorum.'' sözleri damga vururken, Boran'ın uyanmaya dair belirti vermesi konağı alt üst ediyor.
1 / 6
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, güçlü oyuncu kadrosu ve Mardin'de geçen sürükleyici hikayesiyle izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.
2 / 6
Uzak Şehir'in 33. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Alya'nın "Ben Boran'ın karısı değilim, senin karınım. Ben, sevdiğim adamın yanında olmak istiyorum.'' sözleri damga vururken, Boran'ın uyanmaya dair belirti vermesi konağı alt üst ediyor.
3 / 6
Sadakat Alya'ya eşyalarını da alıp konaktan gitmesi gerektiğini söylüyor. Daha sonra da Cihan'a dönüp "Sen bu kadın için ananı da kardeşini de sattın" diyor.
4 / 6
Uzak Şehir 33. Bölüm Fragmanı