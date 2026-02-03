Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Birbirimize alan tanıyalım, bir süre..."
Kanal D'nin iddialı yapımı Uzak Şehir, 49. bölüm fragmanıyla izleyicileri büyük bir gerilimin içine çekiyor. Mardin'in büyüleyici ama sert atmosferinde geçen hikayede, sırlar bir bir açığa çıkarken güç dengeleri tamamen değişiyor. Cihan, kendisi için hayati önem taşıyan görüntülerin Alya tarafından silindiğini öğrendiğinde kontrolünü kaybeder. Fragmana Alya'nın "Birbirimize alan tanıyalım, bir süre..." sözleri damga vuruyor.
Kanal D'nin Mardin'in büyüleyici atmosferinde geçen sevilen dizisi Uzak Şehir, 49. bölüm fragmanıyla izleyicileri yine büyük bir çıkmazın içine sürüklüyor.
Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı yapımda, bu hafta sırlar ve güven problemleri ön plana çıkıyor.
Cihan, kendisi için kritik öneme sahip görüntülerin Alya tarafından silindiğini öğrenince büyük bir şok yaşıyor. Alya’nın bu tercihi, ikili arasındaki zaten gergin olan ipleri kopma noktasına getiriyor. Cihan'ın en büyük korkusu ise bu hamlenin Alya'yı Boran’ın kucağına itmesi.
Alya’yı her türlü tehlikeden, hatta kendi gölgesinden bile sakınan Cihan için kabus gerçek oluyor. Boran’ın Alya üzerindeki etkisi artarken, Cihan hem ailesini bir arada tutmaya hem de sevdiği kadını kaybetmemeye çalışıyor. Alya’nın bu "seçimi" ise sadece Cihan’ı değil, Albora ailesindeki tüm dengeleri sarsacak gibi görünüyor.