Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Birbirimize alan tanıyalım, bir süre..."

Alya’yı her türlü tehlikeden, hatta kendi gölgesinden bile sakınan Cihan için kabus gerçek oluyor. Boran’ın Alya üzerindeki etkisi artarken, Cihan hem ailesini bir arada tutmaya hem de sevdiği kadını kaybetmemeye çalışıyor. Alya’nın bu "seçimi" ise sadece Cihan’ı değil, Albora ailesindeki tüm dengeleri sarsacak gibi görünüyor.