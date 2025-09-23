Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Boran yaşıyor, ben öldüm!"

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir her hafta Pazartesi günü seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Uzak Şehir, dün akşam (22 Eylül Pazartesi) yayınlanan bölümüyle izleyicileri bir kez daha ekran başına kilitledi. Heyecan ve gerilimin doruğa çıktığı son bölümde, izleyiciler adeta duygudan duyguya koştu.