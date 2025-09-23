Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Boran yaşıyor, ben öldüm!"
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir dün 30. bölümüyle ekrana geldi. Heyecanın ve romantizmin yüksek olduğu bölüm biterken Boran'ın yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu. Dizinin hemen bitiminde yeni bölümden ilk fragman yayınlandı. Fragmana ise Boran'ın yaşaması damga vurdu.
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir her hafta Pazartesi günü seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Uzak Şehir, dün akşam (22 Eylül Pazartesi) yayınlanan bölümüyle izleyicileri bir kez daha ekran başına kilitledi. Heyecan ve gerilimin doruğa çıktığı son bölümde, izleyiciler adeta duygudan duyguya koştu.
Uzak Şehir dizisinin heyecan dolu son bölümü, izleyicileri büyük bir soru işaretiyle baş başa bırakmıştı. Romantizmin ve heyecanın zirve yaptığı bölüm, ana karakterlerden Boran'ın akıbetinin belirsizliğiyle sona ermişti.
Ancak, dizinin hemen bitiminde yayınlanan yeni bölüm fragmanı, bu meraka kısa sürede son verdi. Yayınlanan ilk fragmana damga vuran detay, Boran'ın hayatta olduğunun anlaşılması oldu.
Boran'ın yaşadığını öğrenen Cihan'ın tüm dünyası bir anda başına yıkılır ve Alya'dan uzaklaşmaya çalışır.