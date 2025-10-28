Anasayfa Magazin Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Evliliğimizi kabul etmek zorunda!"
Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Evliliğimizi kabul etmek zorunda!"
Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi, farklı anlatım tekniği ve derinlikli karakter ilişkileri sayesinde izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor, hikayesiyle beğeni topluyor. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Boran'ın gözünü açmasıyla Sadakat, Alya ve Cihan'a boşanmaları gerektiğini söylüyor...
1 / 5
Kanal D'nin Pazartesi akşamı ilgiyle izlenen dizisi "Uzak Şehir", dün akşam (27 Ekim Pazartesi) 35. bölümüyle ekranlara geldi.
2 / 5
Dizinin final sahnesi, izleyicide büyük bir merak uyandırarak heyecanı doruğa çıkardı. Bölümün hemen ardından, merakla beklenen 36. bölümün ilk fragmanı da yayınlandı.
3 / 5
"Uzak Şehir" dizisinin 35. bölümünün ardından yayımlanan fragman ve gelişmelere göre:
Boran'ın nihayet uyanmasıyla birlikte, Sadakat karakteri Alya'ya karşı büyük bir minnet duygusu beslemeye başlar.
4 / 5
Ancak bu durum, Sadakat için bir rahatlama sağlarken, Alya ve Cihan çiftinin ilişkisinde gerginliği artırır. Alya ve Cihan, Boran'ın sağlığı için ellerinden geleni yapsalar da, Boran'ın aralarındaki varlığı, evliliklerini yıkımın eşiğine getirmiştir.