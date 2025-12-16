Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Hayatımda değişmeyecek tek bir şey var artık, sen!"

Alya ve Cihan'a hiçbir şekilde ulaşamayan Sadakat ve Boran ise büyük bir endişeyle adeta deliye dönmüşlerdir. Bu durum, yeni bölümde büyük bir yüzleşmenin kapıda olduğunu işaret ediyor. Alya ile geçirdiği bu unutulmaz gecenin ardından Cihan, artık durumun netleşmesini ister.