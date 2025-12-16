Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Hayatımda değişmeyecek tek bir şey var artık, sen!"
Kanal D'nin her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen popüler dizisi "Uzak Şehir", merakla beklenen yeni bölümü için adım attı. Dizinin heyecan dolu hikayesinde nelerin yaşanacağını gösteren 43. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Fragmanda Alya'yla birlikteliğinin ardından Cihan, onun Boran'la aynı yerde bir dakika daha kalmasını istemez ve "Hayatımda değişmeyecek tek bir şey var artık, sen!" der.
"Uzak Şehir" dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Kanal D'nin sevilen dizisi "Uzak Şehir"in 43. bölüm fragmanında olaylar, Alya ve Cihan'ın romantik gecesi etrafında yoğunlaşıyor.
Alya ve Cihan, hayatlarının en romantik gecesini geçirmiş ve aralarındaki derin bağın ve kopmayacaklarının bir kez daha farkına varmışlardır.
Alya ve Cihan'a hiçbir şekilde ulaşamayan Sadakat ve Boran ise büyük bir endişeyle adeta deliye dönmüşlerdir. Bu durum, yeni bölümde büyük bir yüzleşmenin kapıda olduğunu işaret ediyor. Alya ile geçirdiği bu unutulmaz gecenin ardından Cihan, artık durumun netleşmesini ister.
Cihan, Alya'nın Boran ile aynı ortamda bir dakika bile kalmasına tahammül edemez ve Alya'yı Boran'dan tamamen ayırmak ister.