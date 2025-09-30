Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Sen benim en büyük çaresizliğimsin"

Kanal D ekranlarının her Pazartesi akşamı izleyiciyi ekrana kilitleyen reyting rekortmeni dizisi "Uzak Şehir", başarısını sürdürüyor. Dün akşam yayınlanan 31. bölümüyle de izleyiciler, dizinin çarpıcı hikayesine bir kez daha kendini kaptırdı ve ekran başından ayrılamadı.