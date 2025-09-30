Anasayfa Magazin Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Sen benim en büyük çaresizliğimsin"
Uzak Şehir dizisi, dün akşam 31. yeni bölümüyle ekranlara geldi ve heyecan doruktaydı. Dizinin sonunda Alya, Boran'ın yaşadığını öğrendi. Dizinin ardından yeni fragman yayınlandı. Fragmanda Alya Boran'ı gizlediği için Cihan'a sitem ediyor. Cihan'ın "Sen benim en büyük çaresizliğimsin" sözleri damga vuruyor.
Kanal D ekranlarının her Pazartesi akşamı izleyiciyi ekrana kilitleyen reyting rekortmeni dizisi "Uzak Şehir", başarısını sürdürüyor. Dün akşam yayınlanan 31. bölümüyle de izleyiciler, dizinin çarpıcı hikayesine bir kez daha kendini kaptırdı ve ekran başından ayrılamadı.
Dizinin ardından 32. bölümden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Alya Boran'ı gizlediği için Cihan'a sitem ediyor. Cihan'ın "Sen benim en büyük çaresizliğimsin" sözleri damga vuruyor.
Sadakat'ın Boran'ı gördüğü sahneler de izleyicileri duygulandırıyor.
Uzak Şehir 32. Bölüm 1. Tanıtım