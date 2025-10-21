Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: “Seni seviyorum….”
Kanal D'nin her pazartesi akşamı izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni dizisi 'Uzak Şehir'in 20 Ekim'de yayımlanan son bölümünün ardından, merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Fragmanda, dizinin ana karakterlerinden Cihan'ın, ölüm riskine rağmen böbreğini Boran'a verme kararında ısrarcı olduğu görülüyor...
Kanal D'nin, başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başarılı performanslarıyla dikkat çeken reyting rekortmeni dizisi "Uzak Şehir", her pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
20 Ekim'de ekrana gelen son bölümün hemen ardından, dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayımlandı.
Fragmanın odağında, karakter Cihan'ın aldığı kritik karar yer alıyor. Cihan, taşıdığı ölüm riskine rağmen, Boran'a böbreğini vermekte kararlı olduğunu gösteriyor.
Ancak bu fedakârlık, Alya'nın sert tepkisiyle karşılaşıyor. Alya'nın, büyük bir riski göze alan Cihan'a duyduğu yoğun öfke, yeni bölümde yaşanacak gerilimin sinyallerini verdi.