Uzak Şehir dizisinin yeni sezon bölümünden 2. fragman: "Seni tüm kalbimle seviyorum!"

Cihan, bu sarsıntının ortasında Alya'ya olan aşkını itiraf ediyor. "Ben seni bütün kalbimle seviyorum. Biz seninle onca şey yaşadık," diyen Cihan, en büyük korkusunun Alya'yı kaybetmek olduğunu dile getiriyor. "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleri, önlerindeki fırtınalı günlerin habercisi gibi duruyor.