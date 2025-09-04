Uzak Şehir dizisinin yeni sezon bölümünden 2. fragman: "Seni tüm kalbimle seviyorum!"
Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı, heyecanla beklenen ‘Uzak Şehir’ dizisi, ikinci sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni sezon bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Cihan'ın Alya'ya söylediği "Seni tüm kalbimle seviyorum!" sözleri damga vurdu.
Kanal D ekranlarında izlenme rekorları kıran AyNa Yapım imzalı fenomen dizi 'Uzak Şehir', ikinci sezonu için gün sayıyor. Unutulmaz bir sezon finaliyle yaz tatiline çıkan dizinin çekimleri geçtiğimiz hafta yeniden başladı. İzleyicilerin merakla beklediği dizinin yeni sezonundan, heyecanı daha da artıran ikinci fragmanı yayınlandı.
15 Eylül'de izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanan dizinin fragmanı sosyal medyada viral oldu.
Dram ve gerilimin doruğa çıktığı Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde izleyicileri büyük sürprizler bekliyor. Alya ve Cihan, hiç beklemedikleri bir gerçekle yüzleşecek: Öldü sandıkları Boran yaşıyor. Boran'ın eşi olduğunu iddia eden bir kadının ortaya çıkması, ikiliyi derinden sarsacak.
Cihan, bu sarsıntının ortasında Alya'ya olan aşkını itiraf ediyor. "Ben seni bütün kalbimle seviyorum. Biz seninle onca şey yaşadık," diyen Cihan, en büyük korkusunun Alya'yı kaybetmek olduğunu dile getiriyor. "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleri, önlerindeki fırtınalı günlerin habercisi gibi duruyor.