Uzak Şehir ikinci sezon ilk fragmanı yayınlandı! "Bu mezarda yatan Boran Albora değil!"

Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın başrolünü paylaştığı ‘Uzak Şehir’ dizisinin ikinci sezonu 15 Eylül'de Kanal D ekranlarında merhaba diyecek. Diziden ilk fragman da yayınlandı. Fragmana "Bu mezarda yatan Boran Albora değil!" sözleri damga vurdu ve sosyal medyada gündem oldu.

Özge Çolak

AyNa Yapım imzasıyla ikinci sezon çekimleri Mardin'de devam eden "Uzak Şehir", yeni yayın döneminde 15 Eylül'de Kanal D'de başlıyor 

Başrol oyuncuları Ozan Akbaba (Cihan Albora) ve Sinem Ünsal (Alya Albora) klaketle verdikleri pozu, "De hayde, çok yakında geliyoruz…" notuyla paylaştı.  

