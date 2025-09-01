Anasayfa Magazin Uzak Şehir ikinci sezon ilk fragmanı yayınlandı! "Bu mezarda yatan Boran Albora değil!"
Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın başrolünü paylaştığı ‘Uzak Şehir’ dizisinin ikinci sezonu 15 Eylül'de Kanal D ekranlarında merhaba diyecek. Diziden ilk fragman da yayınlandı. Fragmana "Bu mezarda yatan Boran Albora değil!" sözleri damga vurdu ve sosyal medyada gündem oldu.
AyNa Yapım imzasıyla ikinci sezon çekimleri Mardin'de devam eden "Uzak Şehir", yeni yayın döneminde 15 Eylül'de Kanal D'de başlıyor
Başrol oyuncuları Ozan Akbaba (Cihan Albora) ve Sinem Ünsal (Alya Albora) klaketle verdikleri pozu, "De hayde, çok yakında geliyoruz…" notuyla paylaştı.
Fragmana "Bu mezarda yatan Boran Albora değil!" sözleri damga vurdu ve sosyal medyada gündem oldu.