'Uzak Şehir' oyuncuları Atakan Özkaya ve Dilin Döğer'den romantik poz

Uzak Şehir dizisinde 'Zerrin' karakterini canlandıran oyuncu Dilin Döğer geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Atakan Özkaya ile aşk yaşadıklarını itiraf etmişti. İlişkileri dolu dizgin devam eden ikiliden yeni pozlar geldi.

"EVET BİRLİKTEYİZ"

Döğer, aşk iddiaları hakkında "Zamanla hayat bizi başka bir yere getirdi. Ve evet, birlikteyiz" itirafında bulunmuştu.

"MUTLUYUZ"

Sosyal medya hesaplarından romantik karelerini yayınlamaya devam eden çiftten Atakan Özkaya, ilişkisi hakkında konuştu. Mutluluğunu dile getiren yakışıklı oyuncu “Her şey yolunda, mutluyuz” ifadelerini kullandı.

İKİLİNDEN TATİL KARELERİ

Dilin Döğer ve Atakan Özkaya, sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı. Tatil rotalarını İspanya'nın adalarından Minorka'ya çeviren ikili, güneşin tadını çıkardı.

Keyifli bir tatil geçiren çiftten Dilin Döğer, çektiği kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. Dilin Döğer'in "Tüm Menorca için çok teşekkür ederim! Bize karşı iyi oldun" notuyla yayınladığı karelere gündem oldu.