Uzak Şehir setinden eğlenceli paylaşım: "Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu"

İkinci sezonuyla ekrana gelen ‘Uzak Şehir’de Demir karakterine hayat veren Ferit Kaya, Uzak Şehir setinden eğlenceli bir video paylaştı. Oyuncuların ve set ekibinin halay çektiği video beğeni topladı.

Popüler dizi Uzak Şehir, Kanal D ekranlarında her Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. 

İkinci sezonuyla ekrana gelen ‘Uzak Şehir’de Demir karakterine hayat veren Ferit Kaya, Uzak Şehir setinden eğlenceli bir video paylaştı.  

 Ferit Kaya videoya "Warni warni Uzak Şehir,  Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu" notunu düştü.  

Oyuncuların ve set ekibinin halay çektiği video beğeni topladı.