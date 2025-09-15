Uzak Şehir yeni bölüm bugün mü? 15 Eylül Uzak Şehir saat kaçta başlayacak?

Kanal D’nin geçtiğimiz sezona damga vuran dizisi “Uzak Şehir”, güçlü kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle bu sezon da izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni sezonu dört gözle bekleyen Uzak Şehir izleyicileri, 15 Eylül Pazartesi'nin ilk saatlerinden itibaren "bu akşam Uzak Şehir var mı?" sorusuna yanıt arıyor.

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON İLK BÖLÜM BUGÜN MÜ?

Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı Uzak Şehir 2. sezon ilk bölüm bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak.

UZAK ŞEHİR 2. SEZON İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Popüler dizi "Uzak Şehir", 2. sezonun ilk bölümüyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Sezon açılışında, karakterler arasındaki gerilim ve sürpriz gelişmeler izleyiciyi bekliyor. İşte ilk bölümde yaşanacak olaylar:

Aşk ve İntikamın Çatışması: Cihan ve Alya, tüm engellere rağmen aşklarından vazgeçmeyerek konağa geri dönerler. Ancak bu karar, özellikle Sadakat'in büyük tepkisini çeker. Sadakat, bu ilişkiyi bitirmek için elinden geleni yaparken, Cihan da annesine karşı durmaktan çekinmez. Mine ise, Alya'yı tehditlerinin hafife alınması nedeniyle ortadan kaldırmak için harekete geçer, fakat bu hamlesinin beklenmedik sonuçları olacağından habersizdir.

Büyük Sır Ortaya Çıkıyor: Şahin ile Nare'nin gizlice evlenmesi, Albora ailesinde şok etkisi yaratır. Cihan, bu kargaşayı fırsat bilerek büyük bir sırrı ifşa eder: "Boran'ın katili Ecmel!" Şahin bu gerçeğe karşı çıksa da, Cihan'ın Hamada hakkında açıkladığı yeni ayrıntılar, Nare'yi ailesiyle karşı karşıya getirir ve çiftin evliliğine gölge düşürür. Ecmel ise özgürlüğünün tadını çıkarırken, Albora ailesinden intikam almaya yemin eder.

Yeni Güç Mücadelesi: Aile içindeki karmaşadan yararlanan Ecmel, kendi gücünü artırmak için hamlelerini hızlandırır. Bu durum, onu kaçınılmaz olarak yeniden Cihan'la karşı karşıya getirir. Bölüm boyunca, topraklar üzerinde kimin hükmünün geçeceğine dair yeni bir mücadele başlayacak ve bu savaşın ilk kıvılcımları izleyiciyi ekrana kilitleyecek.