Uzak Şehir'de şaşırtan oyuncu değişikliği! Dizinin Ümmü'sü artık başka biri

Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı Uzak Şehir 15 Eylül Pazartesi akşamı 29. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeni sezon öncesi bir oyuncu değişikliği yaşandı.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 6
Uzak Şehir'de şaşırtan oyuncu değişikliği! Dizinin Ümmü'sü artık başka biri - Resim : 1

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz sezon yaptığı finalle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı yapım, yeni sezon için geri sayıma başladı. 

2 / 6
Uzak Şehir'de şaşırtan oyuncu değişikliği! Dizinin Ümmü'sü artık başka biri - Resim : 2

Dizi, 15 Eylül Pazartesi akşamı 29. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Ancak yeni sezon öncesinde dikkat çeken bir oyuncu değişikliği yaşandı.

3 / 6
Uzak Şehir'de şaşırtan oyuncu değişikliği! Dizinin Ümmü'sü artık başka biri - Resim : 3

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide “Ümmü” karakterine hayat veren Zeynep Kankonde, ailevi sebeplerden dolayı projeden ayrıldı. 

4 / 6
Uzak Şehir'de şaşırtan oyuncu değişikliği! Dizinin Ümmü'sü artık başka biri - Resim : 4

Sevilen oyuncunun yerine ise deneyimli isim Banu Fotocan kadroya dahil oldu. 