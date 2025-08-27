Uzak Şehir'de şaşırtan oyuncu değişikliği! Dizinin Ümmü'sü artık başka biri
Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı Uzak Şehir 15 Eylül Pazartesi akşamı 29. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeni sezon öncesi bir oyuncu değişikliği yaşandı.
Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz sezon yaptığı finalle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı yapım, yeni sezon için geri sayıma başladı.
Dizi, 15 Eylül Pazartesi akşamı 29. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Ancak yeni sezon öncesinde dikkat çeken bir oyuncu değişikliği yaşandı.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide “Ümmü” karakterine hayat veren Zeynep Kankonde, ailevi sebeplerden dolayı projeden ayrıldı.
Sevilen oyuncunun yerine ise deneyimli isim Banu Fotocan kadroya dahil oldu.