"Uzak Şehir"de sürpriz gelişme: Mine Kılıç, Uzak Şehir'e veda mı ediyor?

Geçtiğimiz sezona damga vuran ve Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan "Uzak Şehir", yeni sezon hazırlıklarına başladı. Mardin’de çekilen ve Ayna Yapım imzası taşıyan dizinin hayranları, yeni sezonda hikayenin nasıl ilerleyeceğini merakla beklerken, kulislerden sürpriz bir ayrılık iddiası geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Cihan ile Sinem Ünsal'ın hayat verdiği Alya aşkının en büyük engellerinden biri olan "Mine" karakterine hayat veren Mine Kılıç, yeni projeler için görüşmelere başladı. Bu durum, başarılı oyuncunun "Uzak Şehir"den ayrılacağı söylentilerini güçlendirdi.

Kulislerde konuşulan bir diğer bilgi ise Kılıç’ın yeni sezonun ilk birkaç bölümünde yer alacağı ve sonrasında projeden ayrılacağı yönünde. Dizinin hayranları, bu söylentilerin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini merakla bekliyor.