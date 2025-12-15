Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal aşka geldi! Sevgilisi Berk Cankat ile aşk dolu pozlarını paylaştı
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve reyting rekorları kıran "Uzak Şehir" dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal, özel hayatıyla da gündeme geldi. Ünsal, bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Berk Cankat ile olan romantik karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi "Uzak Şehir"de Alya karakterini canlandıran ve başrolü Ozan Akbaba ile paylaşan Sinem Ünsal, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Kariyeri ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Sinem Ünsal, geçtiğimiz günlerde 32. yaşını kutlamıştı.
Bu kutlamada, sevgilisi ve meslektaşı Berk Cankat'ın duygusal paylaşımı dikkat çekmişti. Cankat, Ünsal'a "canım eşim" diye hitap ederek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Biricik yol arkadaşım, sevdiceğim, kıymetlim, neşem, gücüm, desteğim... İyi ki doğdun, iyi ki hayatına kabul ettin beni. Nice sağlık, başarı, huzur ve kahkaha dolu yaşların olsun; hep yan yana olalım. Seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun canım eşim."
"Uzak Şehir" dizisinin yeni sezon çekimleri nedeniyle bir süre ayrı kalan çift, tekrar bir araya gelince aşk dolu pozlar verdi.