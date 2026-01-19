Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal: Mimiklerimiz donuyor
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir dizisindeki Alya karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Sinem Ünsal, katıldığı ödül töreninde Mardin'in zorlu hava şartlarına değindi.
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Uzak Şehir' dizisinde Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal, setin zorlu çalışma koşullarını anlattı.
'YILIN TELEVİZYON PERFORMANSI'
Sinem Ünsal, geçen hafta ELLE Style Awards gecesinde kırmızı halıda yerini almıştı.
Gecede 'Yılın Televizyon Performansı' ödülüne layık görülen başarılı oyuncu, 'Uzak Şehir' çekimlerinin yapıldığı Mardin'deki dondurucu soğukların set sürecini nasıl etkilediğini paylaştı.
"MİMİKLERİMİZ DONUYOR"
Ünsal, zorlu hava koşullarına şu şekilde değindi: “-11’i gördük. Artık ağzımı açamıyorum, donuyor. Mimiklerimiz donuyor, ellerimiz donuyor. Gerçekten oyun halindeyken bazen anında refleks veremez hale geliyoruz.”
ELLE Style Awards gecesinde kırmızı halı görünümü ile de oldukça ilgi gören başarılı oyuncu Sinem Ünsal, ödül töreninde çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.