Uzak Şehir'in 'Alya'sı Sinem Ünsal'dan set paylaşımı: "Set-Midyat-Sürpriz son"
Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir'in son bölüm sonrası dizinin 'Alya'sı Sinem Ünsal'dan set paylaşımı geldi.
1 / 7
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi yayınlanan ilk 2 bölümüyle kısa sürede dikkat çekti ve hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla izleyiciyi ekrana kilitledi.
2 / 7
Boran Albora’nın dul eşi, Cihan Deniz’in annesi "Alya" karakterine hayat verecek olan Sinem Ünsal’ın performansı da izleyici tarafından beğenildi.
3 / 7
İlgiyle takip edilen son bölüm sonrası dizini 'Alya'sı Sinem Ünsal'dan set paylaşımı geldi.
4 / 7
Instagram hesabından paylaşım yapan Sinem Ünsal, 'Set-Midyat-Sürpriz son' dedi.