Uzak Şehir'in 'Alya'sı Sinem Ünsal'dan set paylaşımı: "Set-Midyat-Sürpriz son"

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir'in son bölüm sonrası dizinin 'Alya'sı Sinem Ünsal'dan set paylaşımı geldi. 

Özge Çolak

Özge Çolak
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Uzak Şehir'in 'Alya'sı Sinem Ünsal'dan set paylaşımı: "Set-Midyat-Sürpriz son" - Resim : 1

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi yayınlanan ilk 2 bölümüyle kısa sürede dikkat çekti ve hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla izleyiciyi ekrana kilitledi.

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Uzak Şehir'in 'Alya'sı Sinem Ünsal'dan set paylaşımı: "Set-Midyat-Sürpriz son" - Resim : 2

Boran Albora’nın dul eşi, Cihan Deniz’in annesi "Alya" karakterine hayat verecek olan Sinem Ünsal’ın performansı da izleyici tarafından beğenildi. 

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Uzak Şehir'in 'Alya'sı Sinem Ünsal'dan set paylaşımı: "Set-Midyat-Sürpriz son" - Resim : 3

İlgiyle takip edilen son bölüm sonrası dizini 'Alya'sı Sinem Ünsal'dan set paylaşımı geldi. 

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Uzak Şehir'in 'Alya'sı Sinem Ünsal'dan set paylaşımı: "Set-Midyat-Sürpriz son" - Resim : 4

Instagram hesabından paylaşım yapan Sinem Ünsal, 'Set-Midyat-Sürpriz son' dedi. 