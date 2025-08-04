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Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'dan eşi Buket Akbaba'ya romantik kutlama: Seviyorum
"Uzak Şehir" dizisiyle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Ozan Akbaba, eşi Buket Akbaba'nın doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, eşine olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha dile getirdi.
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"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Ben Bu Cihana Sığmazam" ve "Kasaba Doktoru" gibi yapımlardaki başarılı performanslarıyla tanınan Ozan Akbaba, şimdilerde "Uzak Şehir" dizisiyle ekranlarda fırtına estiriyor.
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Ünlü oyuncu, yoğun kariyer temposuna rağmen özel hayatındaki mutluluk anlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.
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Akbaba, eşi Buket Akbaba'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı.
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Eşiyle çekilen bir fotoğrafı yayımlayan ünlü oyuncu, gönderisine "İyi ki, seviyorum" notunu düştü. Samimi kutlama, kısa sürede binlerce beğeni alarak hayranlarından tebrik mesajları yağmuruna tutuldu.