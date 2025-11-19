Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya, partneri Dilin Döğer'le aşk mı yaşıyor?

Kanal D ekranlarının, başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın üstlendiği ve çekimleri Mardin'de gerçekleşen reyting rekortmeni dizisi "Uzak Şehir", ikinci sezonunda da büyük ilgi görerek Pazartesi günleri tüm kategorilerde birinciliğini korumaya devam ediyor.

AŞK YAŞADIKLARI KONUŞULUYOR

Uzak Şehir'in Zerrin ve Kaya'sı hakkında sürekli aşk iddiaları ortaya atılıyor. Dizide doludizgin aşk yaşayan Zerrin ile Kaya karakterini canlandıran Dilin Döğer ve Atakan Özkaya'nın 1. sezondan beri aşk yaşadığı iddia ediliyor. Seyirci tarafından çok yakıştırılan partnerler bu konuda defalarca yanıt verse de seyirci bir türlü ikna olmadı.

İDDİALARA AÇIKLIK GETİRDİ

Saba Tümer'in programına katılan Atakan Özkaya, Dilin Döğer'le sevgili olup olmadığı konusuna açıklık getirdi.

"ÇOK YAKIN ARKDAŞIZ"

Atakan Özkaya, 'Yok hiç yok. Arkadaşız, çok yakın arkadaşız. Beraber yaşıyoruz orada sonuçta böyle haberlerin çıkması çok normal' dedi.