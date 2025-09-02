Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş'tan yaza veda pozları
Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir’de “Nare” karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sahra Şaş, yaz veda pozlarını paylaştı.
Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’de Nare karakterini canlandıran Sahra Şaş, hem dizideki performansı hem de güzelliği ile dikkat çekiyor.
Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren güzel oyuncu, dizinin sezon arası vermesiyle tatil yaparak moral depoladı.
Şimdilerde dizi çekimlerine tekrar başlayan oyuncu yaza veda karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Şaş'a birçok beğeni ve yorum geldi.
Öte yandan Sahra Şaş, katıldığı ödül törenindeki imajıyla Jennifer Lopez’e benzetilmesi hakkında "Şimdiye kadar bir tek menajerim beni Jennifer Lopez'e benzetmişti. Saçlarımı bu renge boyadıktan sonra her yerde bu yorumu görüyorum. Yan yana fotoğrafları gördükçe ben de benzetmeye başladım. Sanırım insanların yakın hissettiği bir yüz oldum" demişti.