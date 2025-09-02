Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş'tan yaza veda pozları

Öte yandan Sahra Şaş, katıldığı ödül törenindeki imajıyla Jennifer Lopez’e benzetilmesi hakkında "Şimdiye kadar bir tek menajerim beni Jennifer Lopez'e benzetmişti. Saçlarımı bu renge boyadıktan sonra her yerde bu yorumu görüyorum. Yan yana fotoğrafları gördükçe ben de benzetmeye başladım. Sanırım insanların yakın hissettiği bir yüz oldum" demişti.