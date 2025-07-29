Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş'tan Yunanistan pozları

Uzak Şehir’de imkansız aşkıyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen ve sezon finalinde muradına eren Nare’yi canlandıran Sahra Şaş, hayranları tarafından adım adım takip ediliyor. Sanal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, dizinin sezon arası vermesini fırsat bilerek renkli kareleri sevenleriyle paylaşıyor.

MORAL DEPOLUYOR

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren güzel oyuncu Sahra Şaş, dizinin sezon arası vermesiyle tatil yaparak moral depoluyor.

Şaş tatil için Yunanistan'ı tercih etti. Beyaz takımıyla paylaştığı kareler, hayranlarından tam not aldı.