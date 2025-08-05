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Uzak Şehir'in Nare'si Yunanistan tatiline devam ediyor! Yeni tatil karelerini paylaştı
Uzak Şehir yeni sezon öncesi enerji depolayan isimlerden biri de Sahra Şaş. Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş tatiline Yunanistan'da devam ediyor. Peş peşe fotoğraflar paylaşan güzel oyuncu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
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"Uzak Şehir" dizisinde imkânsız aşkı Nare karakterine hayat veren Sahra Şaş, sezon finalinin ardından tatil rotasını komşu ülke Yunanistan'a çevirdi.
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Yaz aylarını değerlendiren genç oyuncu, Yunanistan'ın gözde tatil destinasyonları olan Samos ve Hydra Adası'nda deniz ve güneşin tadını çıkardı.
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Instagram hesabını aktif olarak kullanan Sahra Şaş, tatilinden renkli kareleri takipçileriyle paylaştı.
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Oyuncunun peş peşe yayınladığı fotoğraflar, kısa sürede binlerce beğeni alarak büyük ilgi gördü.