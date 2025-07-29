Uzak Şehir'in Sadakat Hanım'ı Gonca Cilasun'dan tatil paylaşımı

Uzak Şehir’in hanımağası Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun, geçtiğimiz sezon izleyicinin hem kızdığı hem de izlemekten vazgeçemediği bir karakter olarak hafızalara kazındı.

Başarılı oyuncu, sezon arasını fırsat bilip tatile çıktı.

TATİL KARELERİ GELDİ

Cilasun, tatil karelerini Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.