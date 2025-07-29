Uzak Şehir'in Sadakat Hanım'ı Gonca Cilasun'dan tatil paylaşımı
Uzak Şehir’de aileyi bir arada tutmaya çalışan güçlü, sert ve acımasız Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun, tatile çıktı. Oyuncu, son olarak tatil karelerini paylaştı.
Uzak Şehir’in hanımağası Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun, geçtiğimiz sezon izleyicinin hem kızdığı hem de izlemekten vazgeçemediği bir karakter olarak hafızalara kazındı.
Başarılı oyuncu, sezon arasını fırsat bilip tatile çıktı.
TATİL KARELERİ GELDİ
Cilasun, tatil karelerini Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.